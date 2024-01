Olimpia Milano | troppo forte il Panathinaikos per Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ATENE-EA7 EMPORIO ARMANI79-62 21-16; 44-28; 57-41 ATENE: Kalaitzakis 10, Vildoza, Moraitis 3, Balcerowski ne, Papapetrou ne, Grant 9, Nunn 10, Lessort 12, Antetokounmpo 4, Grigonis 15, Hernangomez 12, Mitoglou 4. All. Ataman: Lo, McGruder 6, Tonut ne, Melli 4, Napier 16, Flaccadori, Hall 7, Shields 6, Mirotic 11, Hines 6, Voigtmann. All. Messina Atene (Grecia) - Gioca una partitaasfittica l'Armani per uscire dalla bolgia di Atene e soccombe nettamente sul parquet del79-62 rimanendo ancora a due vittorie di distanza dalla quota play-in. Non basta il ritorno sul parquet di Nkiola Mirotic che segna 11 punti con la squadra che segna davveropoco per impensierire la corazzata greca. In ...