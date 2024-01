Ogni tanto mi telefonava e | Sandra Milo | il ricordo di Mara Venier

L’Epifania si è portata via, con grande rammarico, tutte le feste, ma via una arriva subito l’altra e a breve i genitori si trover anno alle prese ... (iodonna)

Una rivela zione impossibile, l’illusione che sfiora la realtà, il mentalismo in televisione e non solo. Giucas Casella ha spiazzato tutti con ... (ilfattoquotidiano)

superando ogni ostacolo o limite alla presenza femminile in tanti settori e creando anche un clima culturale favorevole ed emulativo. I premi consitono in 10.000 euro totali per 10 lauree, del valore ...I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva: è da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti ...Il peso medio Fabian Edwards ci spiega i pesantissimi allenamenti ai quali Jake Gyllenhaal si sta sottoponendo per recitare nel remake Il duro del Road House ...