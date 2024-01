Oggi 31 gennaio è l’ultimo giorno per effettuare i resi Amazon di Natale

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ha esteso il periodo del reso fino al 312024 per quanto riguarda gli acquisti natalizi, motivo per il qualeper decidere di rispedire al mittente le merci che non si ritengono all’altezza delle aspettative. Del resto, novembre è il mese in cui si inizia a pensare ai regali di, approfittando anche di Black Friday e Cyber Monday. Il periodo di reso, che generalmente ha una durata di 30 giorni, viene esteso per l’occasione a 90 giorni:31è il termine ultimo peril reso di un qualsiasi articolo che non volete più, magari perché difettoso o semplicemente non conforme ai vostri gusti (può capitare di rendersi conto che quella specifica cosa che non vi occorra più). In ...