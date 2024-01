Odgaard | l’ex Inter torna in Italia Operazione già conclusa – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Jens, ex attaccante dell’, sta perre in. Precedentemente all’Az Alkmaar ora in procinto di arrivare in un nuovo clubno. Gli aggiornamenti da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. RITORNO –attaccante dell’e del Sassuolo Jenssta perre in. Già domani sarà a Bologna per fare le visite mediche.con un prestito con diritto di riscatto, finita perciò l’esperienza in Olanda all’Az Alkmaar. Il giocatore non ha mai esordito in Prima Squadra con il club meneghino, si è fermato nella stagione 2017-2018 alla Primavera.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...