Occupati record e retribuzioni in crescita | tutto bene ma occorre cautela

L'inflazione crolla a novembre ai minimi da due anni e rallenta anche in Ue ed Usa. In Italia il tasso di occupazione record , al 61,8%, nel ... ()

Prosegue il positivo andamento del mercato del lavoro italiano. Per certi aspetti sorprendente, vista una crescita economica non particolarmente ... (ilfattoquotidiano)

Significativamente, questa ripresa ha anche portato a un aumento delle persone occupate, cresciute del 7,3% rispetto a prima della pandemia (del 4,5% nelle imprese non familiari). Anche la solidità ...Non si aveva un dato così basso dal dicembre 2008 In aumento, ancora, il trend degli occupati in Italia. Il tasso delle persone senza lavoro raggiunge il più basso dal dicembre 2008. C’è, però, di con ...In Germania, dopo i cali destagionalizzati di agosto e settembre, l’occupazione registra un trend leggermente positivo nel quarto trimestre del 2023 Per l’Italia arriva un nuovo record di occupati a ...