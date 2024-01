Occasione d’oro per il Napoli | “Pioggia di milioni per De Laurentiis” | la cifra è super

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dev’essere bravo a non sciupare neanche tale chance la SSC, posta d’innanzi a unamonstre. I dettagli dell’operazione. Ilsi prepara a scendere in campo contro il Verona nel proprio ritorno al Maradona post-coppa e Lazio. Gli azzurri non si affacciano infatti sulla propriaficie casalinga dalla vittoria all’ultimo secondo maturata contro la Salernitana, con il popolo partenopeo volenteroso di trovare i 3 punti dopo le ultime scialbe prestazioni. Impresa non facile visto qualche assente di troppo nonché un morale a terra, che potrebbe rivitalizzarsi d’innanzi alla possibile. Un’operazione da ben 15odi euro, che porterebbe tanta disponibilità economica nelle tasche di Denonché salverebbe la ...