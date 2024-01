NXT 30 01 2024 Tutto pronto per Vengeance Day

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Ci separano ormai solamente pochi giorni dal primo PLE made in NXT delDay. Qualche questioncina ancora da limare in vista dell’evento che si prospetta decisamente interessante. Questa puntata di NXT sarà il set-up finale per il PLE. Quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Dusty Rhodes Tag Team Classic Semifinal: Carmelo Hayes & Trick Williams vs LWO Si inizia alla grande in quel di NXT con un ottimo tag team match. La contesa è molto godibile e sopratveloce e dinamica con l’LWO sì sfavorito ma con Wilde e Del Toro che mettono in seria difficoltà i ben più quotati avversari. Alla fine però ad aggiudicarsi il posto in finale sono proprio Melo e Trick con la ginocchiata decisiva di ...