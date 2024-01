Nuovo San Siro | ecco il progetto per ‘trattenere’ Milan e Inter | i dettagli

In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, Sangiovanni annuncia il suo secondo disco dal titolo Privacy Privacy (Sugar) è il secondo ... ()

Con un nuovo percorso da piazza Vittorio a piazza San Carlo, dove sarà nuovamente allestito il Villaggio della prevenzione e del benessere, torna anche quest'anno, l'1, 2 e 3 marzo, Just The Woman I ...Del resto abbattere San Siro e costruire là un nuovo impianto - che è l'opzione preferita dei due club - a oggi non è un'ipotesi percorribile per il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del ...Il test non prevede l'invio di un messaggio sul telefonino ma potrebbe apparire su dispositivi di vecchia generazione Palmanova, 31 gen - "Nella giornata di domani, primo febbraio 2024, sarà ...