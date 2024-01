Nuovo Ponte Buriano | 21 milioni dalla Regione per una viabilità strategica

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In arrivo 21di euro per ilin provincia di Arezzo. Sono le risorse che la giunta, con una delibera approvata lunedì scorso, punta a destinare alla realizzazione della nuova struttura definitiva e allaalternativa alla storica costruzione romanica che attraversa l’Arno a nord di Arezzo, nota per essere raffigurata alle spalle della Gioconda di Leonardo. Il finanziamento rientra nel pacchetto di investimenti Fsc 2021/2027 di competenza regionale, che nelle prossime settimane sarà oggetto di intesa con il governo. “Finanziamo un intervento strategico per laaretina – spiega il presidente Eugenio Giani – e la realizzazione del, così come progettatoProvincia, costituisce ...