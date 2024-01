Nuovo pasticcio sul bonus mamme caro a Meloni | nello stipendio di gennaio non c’è Manca la circolare Inps | “Problemi di privacy”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)sulla decontribuzione per lecon almeno due figli che la premier Giorgiaaveva presentato come misura cruciale del “pacchetto natalità” del governo. Dopo la correzione in extremis del testo della manovra, in cui per errore era stata prevista una copertura di tre anni invece che uno, ora si scopre che nessuna delle poco meno di 700mila lavoratrici madri potenzialmente coinvolte ha ancora potuto godere dello sgravio. Il motivo? Per renderlo operativo serviva unadell’. Che però non è arrivata: colpa – secondo l’agenzia LaPresse – della necessità di alcune verifiche sulla base della normativa sullaper quanto riguarda l’opportunità di valutare un rapporto più diretto con le aziende accedendo ai codici fiscali dei ...