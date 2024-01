Nuovo digitale terrestre da settembre | molte televisioni saranno quasi inutilizzabili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Se ne è discusso tanto, lasciando circolare delle indiscrezioni non confermate. Alla fine la Rai ha deciso di svelare le carte e ufficializzare la tutela dello standard di trasmissione attuale fino al 1°. Che vuol dire tutto questo? Che il “problema” delnon è qualcosa che dovrà crucciare gli italiani nei prossimi mesi. C’è tempo, di fatto, per prepararsi. Di seguito riportiamo tutte le informazioni utili del caso, sottolineando come un peso in tutto ciò l’abbiano avuto due grandi eventi. Da una parte gli Europei di calcio 2024, che si disputeranno in Germania, e dall’altra le Olimpiadi di Parigi. La Rai non ha voluto correre il rischio di perdere pubblico, comprensibilmente. Con la nuova stagione televisiva, però, spazio a una nuova epoca. La data del 1°...