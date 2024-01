Nuovo centro sportivo | annuncio del Sindaco | “Vogliamo una cittadella del Napoli”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) C’è una novità per quanto riguarda ildel. Le parole di Luigi Petrella,della città di Castel Volturno Tra pochi giorni sarà nuovamente il momento di vedere all’opera ildi Walter Mazzarri. Gli azzurri saranno impegnati per la 23 esima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 15 contro allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno il Verona di Marco Baroni. All’andata al Bentegodi il, ancora sotto la gestione del francese Rudi Garcia, si era imposto per 3-1. Quella fu una delle partite forse meglio interpretate dagli azzurri durante questa stagione. Una doppietta di Kvaratskhelia ed un gol di Politano che servì anche due assist. Proprio Politano oggi ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con i ...

Kumo ha spiegato che non voleva più parlare per evitare di finire di nuovo al centro di una polemica per una sua opinione, ma Mida e Gaia l'hanno criticato dicendo che lancerebbe il sasso e poi ...Dopo la prima squadra e il settore giovanile, il nuovo progetto riguarda la scuola calcio ...in corso e un’anteprima sulle idee per la stagione 2024/2025 saranno al centro della conferenza stampa di ...Nuovo blocco dei trattori nei pressi dell'aeroporto parigino ...mirati a venire incontro ad alcune specifiche richieste dei manifestanti. In centinaia nel centro di Cuneo Sono affluiti in centinaia ...