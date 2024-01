Nuova Honda NSX | il prototipo segreto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Alcune rivelazioni dell’amministratore delegato, Toshiro Mibe, lasciano pochi dubbi: esiste già un muletto dellaNSX. Vediamo come potrebbe essere lasportiva giapponese! LaNSX è da sempre il fiore all’occhiello della produzione del marchio giapponese. Ciò rende molto probabile che unaversione venga presto messa in cantiere, per consolidare la presenza della casa in un segmento dove storicamente è presente da molti anni. NSX infatti è una sigla magica, che riporta alla mente la prima generazione della sportiva sviluppata con l’aiuto del grande Ayrton Senna. Lagenerazione tuttavia potrebbe segnare un ritorno del modello in un modo alquanto inaspettato: si parla infatti di una vettura totalmente elettrica. Una scelta che ...