Nuova conduzione per Ilary Blasi | su Canale 5 al posto di un’ex Vippona

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)esce dalla porta e rientra dalla finestra. Di Casa Mediaset, s’intende. E’ di poche ore fa la notizia secondo la quale non sarà l’ex moglie di Francesco Totti a condurre la prossima Isola dei Famosi. Compito, questo, affidato all’ex opinionista Vladimir Luxuria. Ed allora, dove la vedremo?per: al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La questione è stata così sollevata a Pier Silvio Berlusconi che ha esposto il suo punto di vista durante un incontro con la stampa per illustrare alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del ...La nuova edizione dello show canterino Mediaset non vedrà infatti alla conduzione Gerry Scotti. Secondo a quanto anticipato da Dagospia, a prendere le redini del programma sarà Michelle Hunziker. La ...Al timone della nuova edizione dell'Isola dei Famosi ci sarà Vladimir Luxuria che prende il posto di Ilary Blasi.