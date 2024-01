Nuova BMW M4 | fino a 530 cavalli per il sei cilindri biturbo 

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tre livelli di potenza per prestazioni da supercar: sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing laBMW M4 Coupé e Cabrio

C'è anche la BMW M4 Competition Coupé con M xDrive. Il motore eroga 390 kW / 530 CV e 650 Nm di coppia. Trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti. Da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e velocità ...BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse, presentata la versione con cambio manuale abbinato al motore 6 cilindri in linea ...Tre livelli di potenza per prestazioni da supercar: sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing la nuova BMW M4 Coupé e Cabrio ...