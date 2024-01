Nuova auto Dacia Sandrider | la rivoluzione al Dakar 2025

"Vogliamo diffondere le zone 30 in tutta la città", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, secondo il quale l'intervento non prevede solo "l'abbassamento della velocità ma anche un recupero dello spaz ...DEK: [7634642] VETTURA IN PRONTA CONSEGNA. offerta valida con Rottamazione , pacchetto finanziario MG BOOST , escluso di ipt e messa su strada. Permutiamo la TUA moto e TUA auto usata, chiamaci e pr ...Il sinistro stradale nel pomeriggio in via Roma a Collepasso. Vittima un ex fornaio del paese che era appena uscito da un tabacchino. E’ stato centrato da una Mini Cooper in transito. Inutili i soccor ...