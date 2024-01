Nuova aggressione su un autobus Tua | sindacati chiedono maggiore sicurezza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Chieti - Un episodio di violenza ha scosso undella Tua (azienda regionale trasporti), alimentando le preoccupazioni deiche oraurgenti misure per garantire ladegli autisti. L'ha avuto luogo ieri intorno alle 16.30, sulla linea Tua Caramanico-Pescara, mentre il veicolo transitava su viale Benedetto Croce a Chieti Scalo. La vittima dell'è stato un autista del trasporto pubblico Tua, che ha subito calci, pugni e insulti da parte di un passeggero. Il motivo dell'attacco è stato il rifiuto dell'autista, in conformità con il regolamento di servizio, di far scendere un passeggero al di fuori della fermata prevista nell'itinerario. Questo episodio rappresenta l'ultima di una serie di aggressioni che hanno suscitato la protesta dei ...