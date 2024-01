Nuoto, Mondiali Doha 2024: niente Paltrinieri nella 10 km, al suo posto Dario Verani (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Saranno Dario Verani e Domenico Acerenza i due nuotatori italiani che prenderanno parte alla 10 km dei Mondiali di Doha 2024 presso l’Old Port della capitale del Qatar. Su indicazione del coordinatore delle squadre nazionali Stefano Rubaudo – in accordo con Fabrizio Antonelli, allenatore di Gregorio Paltrinieri – toccherà ai due andare a caccia dei pass olimpici per l’Italfondo, che già ha acquisito con lo stesso Paltrinieri i titoli per gareggiare nella Senna. Ma per quale motivo non gareggerà SuperGreg? Perché, oltre alle carte olimpiche che assegnano le gare in Qatar, sono previsti posti in aggiunta occupabili dagli atleti che parteciperanno a 800 e 1500 stile libero ai Giochi di Parigi (a patto che la federazione abbia uno slot libero). Dato che ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sarannoe Domenico Acerenza i due nuotatori italiani che prenderanno parte alla 10 km deidipresso l’Old Port della capitale del Qatar. Su indicazione del coordinatore delle squadre nazionali Stefano Rubaudo – in accordo con Fabrizio Antonelli, allenatore di Gregorio– toccherà ai due andare a caccia dei pass olimpici per l’Italfondo, che già ha acquisito con lo stessoi titoli per gareggiareSenna. Ma per quale motivo non gareggerà SuperGreg? Perché, oltre alle carte olimpiche che assegnano le gare in Qatar, sono previsti posti in aggiunta occupabili dagli atleti che parteciperanno a 800 e 1500 stile libero ai Giochi di Parigi (a patto che la federazione abbia uno slot libero). Dato che ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri non farà la 10 km dei Mondiali! Ma il pass olimpico non è in pericolo La Nazionale italiana di nuoto in acque libere è già a Doha e si sta allenando in vista di quelle che saranno le prove dei Mondiali che scatteranno sabato 3 febbraio. Oggi è arrivata la notizia da par ... La Nazionale italiana di nuoto in acque libere è già a Doha e si sta allenando in vista di quelle che saranno le prove dei Mondiali che scatteranno sabato 3 febbraio. Oggi è arrivata la notizia da par ...

" Paltrinieri: "Dopo i Giochi di Parigi avrò 30 anni. Ho sempre pensato che per come sono cresciuto, per tutte le gare che ho fatto e le situazioni in cui sono stato, trovarmi a dover solo partecipare m ...

Doha, 31 gen. – (Adnkronos) – Neanche il tempo di sbarcare a Doha e gli azzurri prendono confidenza con gli spazi d’acqua qatarini. Dal 3 all’8 febbraio sono in programma le gare di fondo agli XXI cam ...