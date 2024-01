Nuoto | i Mondiali di Doha 2024 saranno trasmessi dalla Rai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Venerdì 2 febbraio alle 7.30 ora italiana scatterà il via deididi, primo appuntamento iridato dell’anno e fondamentale tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi, con diversi pass ancora in palio. Sei le discipline in calendario:in corsia e in acque libere, tuffi (anche quelli dalle grandi altezze), pallaartistico. La Rai detiene i diritti in esclusiva free-to-air per l’Italia e garantirà ai telespettatori la copertura in diretta pressoché totale dell’intera manifestazione, su Rai Sport+ HD, Rai 2 – con una finestra pomeridiana dalle 17.00 alle 19.00 – e in live streaming su RaiPlay. Il racconto sarà affidato a Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi per le discipline natatorie, a Dario Di Gennaro ...