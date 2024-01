Nuoto artistico | l’Italia si gioca la qualificazione olimpica ai Mondiali | i pass in palio per la squadra ed il duo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E’ proprio il caso di dirlo: si dia inizio alle danze in vasca. Dal 2 al 10 febbraio a Doha (Qatar), idelterranno banco. La Nazionale italiana guidata da Patrizia Giallombardo ha un chiaro obiettivo: ottenere iolimpici per doppio e. La compagine tricolore sarà composta da 14 atleti: Linda Cerruti (RN Savona/Marina Militare), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia/Marina Militare), Alessia Macchi (Busto), Giorgia Lucia Macino (RN Savona), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Giorgio Minisini (Aurelia/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna/Fiamme Oro), Susanna Pedotti (Busto), Carmen Rocchino (RN Savona/Marina Militare), Lucrezia Ruggiero ...

La Nazionale di nuoto artistico è qui già da domenica pomeriggio. Insieme a quella dei tuffi, è stata la prima ad arrivare a Doha. In questi ultimi giorni che la separano all'inizio del mondiale si ...