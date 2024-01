Numeri positivi per l’Asst Donazioni di cornee | è boom

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un notevole aumento nelledialdi Crema nel 2023, con 141prelevate da 72 donatori di cui 55 sono risultate idonee per interventi di cheratoplastica. Nel 2022 leprelevate erano state 94 da 47 donatori. I dati sono forniti da Carmine Troiano, responsabile del coordinamento ospedaliero per il prelievo di organi e tessuti di Asst Crema, che prosegue: "Nel corso del 2023 sono stati realizzati due accertamenti di morte cerebrale e da uno di questi è derivata una donazione multiorgano.di Crema è un ospedale privo di neurochirurgia. Per questo motivo i gravi pazienti neurolesi vengono inviati al vicino ospedale di Cremona. Questo spiega il numero basso di accertamenti di morte cerebrale presso la nostra struttura". "Nel corso di quest’anno ...