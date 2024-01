Notebook Lenovo Yoga Slim | l’offerta Euronics su un pc intelligente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arriva una delle ultime offerte dello Star Club die vogliamo spingervi ad approfittare delsul, un pc leggero e altamente performante con l’intelligenza artificiale Proprio come lo sappiamo noi, lo sa ancheè uno dei marchi migliori nel campo dei pc, infatti è presente nella lista dei portatilipiù venduti. Ecco perchéha puntato molto bene e ha scelto di dare in offerta il, un portatile altamente performante che vi permette di lavorare o studiare e allo stesso tempo di gettarvi nel futuro grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Proprio ...

Non c’è via di scampo dai SUPERSALDI di Euronics! Con questa campagna di grandi opportunità, puoi trovare infatti in un’ottima Offerta il Notebook ... ()

Lenovo ha iniziato a vendere il ThinkVision P32pz-30, il suo monitor da 31,5 pollici con 1.152 zone di retroilluminazione Mini LED che offrono una luminosità di picco fino a 1.200 nit. Il monitor Leno ...Il Lenovo IdeaPad 3 proposto oggi in offerta su Amazon è un piccolo gioiellino per lo studio e il lavoro: il tutto con uno sconto interessante.Era finito in fretta, come tutte le offerte super. Ma oggi sono tornati diversi pezzi per uno dei migliori portatili in tutta Amazon, con CPU Intel di 12esima generazione, 24GB di RAM, 1TB di SSD e pe ...