Non santificate Ilaria Salis | senza senso le sue iniziative politiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In merito alla vicenda dell’insegnante, la penso come Nicola Porro che, durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, ha chiaramente preso le distanze da coloro i quali ritengono che, tutto sommato, la militante antifascista – così viene presentata da buona parte della stampa nazionale – se la sia andata a cercare. Per quel che mi riguarda quest’ultima aveva tutto il diritto di manifestare, sebbene io sia lontano anni luce dalla sua visione del mondo, e il trattamento barbaro che sta ricevendo in Ungheria non è assolutamente accettabile in un moderno stato di diritto. Tuttavia, detto ciò, deve essere anche consentito di esprimere una critica severa sulla sua, a mio avviso, insensata iniziativa politica, se così la voglia definire. Insensata nelpiù vero del termine, ossia un qualcosa di assolutamente ...