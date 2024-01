Non hai cultura | Basta offendere! | Bocchino-Piccolotti | esplode la rissa a La7 | Video

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dibattito animato a Di Martedì, talk di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, sul caso di Ilaria Salis, la maestra elementare italiana 39enne, detenuta nelle carceri ungheresi da un anno. L'accusa è quella di aver aggredito, insieme ad altre persone, due manifestanti di estrema destra, durante le manifestazioni del 9 e 10 febbraio 2023. La Salis è apparsa in tribunale a Budapest in condizioni che non rispettano i diritti umani, trasportata con mani e piedi legati in una sorta di guinzaglio fatto con catene. A queste immagini, in Italia si è scatenata la polemica tra le opposizioni e la maggioranza, si richiede un intervento di Giorgia Meloni che, da sempre, ha un rapporto stretto con il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn, al quale ha telefonato nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. E a DiMartedì, in serata, è duro scontro tra la deputata di Sinistra ...

perde re i capelli non è più un problema: uomini e donne, state tranquilli. Da anni, ormai, il trapianto di capelli è andato in pensione per dare ... (liberoquotidiano)

«È fondamentale chiedere condizioni di detenzione civili, umane e rispettose, e un giusto processo» per Ilaria Salis, l'insegnante detenuta in Ungheria da un anno in ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...