“No | non si fa così” Eredità | caos dopo la Ghigliottina Gelo per quello che è successo al nuovo campione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’, il game show di Rai Uno condotto da Marco Liorni ha un altroMaurizio è stato incoronato Giuseppe e ormai sembrano lontani i giorni del dominio di Daniele, il concorrente che ha fatto la storia di questa nuova edizione del programma e che ha lasciato la scorsa settimana.aver trionfato ed essersi conquistato il titolo di primo superdi questa stagione 2024, Daniele Alesini ha lasciato il programma per tornare a lavoro. Il ritiro è stato annunciato durante la puntata andata in onda il 27 gennaio: “Torno al lavoro in ospedale. Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo“, ha annunciato l’oncologo dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia. “Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento ...