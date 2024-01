Nigeria-Angola in tv | data | orario e diretta streaming | Coppa d’Africa 2024

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per i quarti di finale della. Victor Osimhen e compagni, dopo essersi sbarazzati del Camerun, si trovano davanti un altro ostico scoglio per raggiungere la semifinale della rassegna continentale. La squadra di Zito Luvumbo è reduce da un convincente 3-0 agli ottavi di finale e ora vuole puntare ad entrare tra le migliori quattro del continente. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 2 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sportitalia e insull’App e sul sito della medesima emittente. SportFace.

Coppa d’Africa il 2 febbraio Nigeria-Angola, altra partita da dentro o fuori per Osimhen. Alle 18.00 di venerdì Osimhen giocherà i quarti di finale della competizione africana e si saprà se l’assenza ...Chi è Gelson Dala, protagonista con l'Angola in Coppa d'Africa: ha rischiato di non far nascere il Milan di Pioli ...Il giocatore nigeriano è stato sottoposto a un controllo anti-doping dopo la gara disputata contro il Camerun.