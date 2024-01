Niente più canzoni in trend su TikTok | Universal rompe con la piattaforma

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non devono essere giorni bellissimi per Taylor Swift. Dopo la notizia dell’eliminazione da Twitter/X del suo hashtag di riferimento (una forma di tutela per evitare che gli utenti potessero trovare delle sue foto di nudo deepfake, generate dall’AI), deve scontare anche la scelta della sua casa discografica, laMusic, di ritirare tutti i suoi brani e tutti i suoi artisti dalla libreria musicale di. La casa discografica e lamade in ByteDance non hanno infatti trovato l’accordo sui diritti per l’utilizzo, nei video sul social network, delledella. E questo fenomeno – dalla portata molto più internazionale, in verità – ricorda da vicino quello che un anno fa (esattamente un anno fa, come vedremo in un altro articolo del monografico di Giornalettismo di oggi) ...