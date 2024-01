Nicolas Cage | la campagna promozionale per l' horror Longlegs è terrificante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)misteriosa e vagamenteper l', che vede nel caste Maika Monroe. Un filmche si rispetti deve spaventare il pubblico fin dalla. Vanno in questa direzione le scelte di marketing di, thriller interpretato dalla star. Ladi marketing di Neon per la pellicola interpretata dae Maika Monroe si basa principalmente su ciò che non sappiamo. Lo studio ha rilasciato una serie di inquietanti teaser e poster, nessuno dei quali spiega il film (e forse non ne mostra nemmeno nulla). Ma sono davvero inquietanti. I quattro ...