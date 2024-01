Niang c’è | ecco l’ultimo colpo dell’Empoli Ora Nicola ha una freccia in più in attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) di Ilaria Masini Oggi M’Bayesarà ufficialmente un giocatore. Arriva dall’Adana Demirspor a titolo definitivo e ieri si è già sottoposto alle visite mediche. Una trattativa lunga e che alla fine si è conclusa in modo positivo, nonostante la brusca frenata registrata lunedì pomeriggio. Non si è svincolato dal club turco, ma arriva con un conguaglio concordato fino a fine stagione quando ci sarà un rinnovo automatico in caso di salvezza. Nell’accordo sono stati inseriti anche alcuni bonus in base al rendimento. La sua duttilità aiuterà Davidea moltiplicare i gol e rappresenta una soluzione in più oltre a Cerri, Caputo, Cambiaghi, Cancellieri e perfino a Baldanzi, anche se con caratteristiche diverse.può essere impiegato come punta centrale o esterno d’, a destra ...