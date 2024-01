Nevralgia del trigemino | al San Pio trattamento microchirurgico del dolore severo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUno straordinario intervento chirurgico è stato realizzato dall’èquipe medica dell’UOC di Neurochirurgia dell’AORN San Pio di Benevento guidata dal Dr. Giovanni Parbonetti. Un giovane uomo proveniente da un’altra Regione si è affidato alle cure dei medici del nosocomio sannita e dopo 7 anni di ripetute visite, presso svariati specialisti, senza risolvere i suoi problemi di salute è stato accolto, curato e guarito dai medici dell’AORN San Pio di Benevento. Il giovane, per anni, ha sofferto di unlancinante all’emivolto dx, che inficiava drasticamente la sua qualità di vita e lo obbligava ad una terapia farmacologica continua , senza dargli sollievo. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento di decompressione micro – vascolare per ildellatrigeminale. L’intervento consiste nel ...

