Neonata in carrozzina travolta da un’auto sulle strisce | è in gravi condizioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La famiglia di una bambina di circa un anno sta vivendo un dramma dopo che lain cui si trovava la piccola è statadamobile. Ilssimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata del 31 gennaio a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Laè ine si trova ricoverata all’ospedale Mayer del capoluogo toscano. Al momento la sua prognosi resta riservata. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, pare che la madre della bambina stesse attraversando lepedonali in via Ridolfi spingendo la, quando è sopraggiunta l’auto. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118 e all’elisoccorso, è intervenuta la polizia municipale che sta cercando di ...

