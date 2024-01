Nell?indotto dell?ex Ilva l?incubo licenziamenti «320 milioni sono pochi»

Una circostanza che ha indotto un iscritto all’associazione a presentare al comitato nazionale un esposto in cui, tra le altre cose, si chiede se « Floriana Rizzetto, nella qualità di p residente dell ..."Apprezziamo che il decreto metta in campo 320 milioni di euro di liquidità ma è necessario che la liquidità vada in primis orientata al pagamento dei debiti scaduti verso le aziende dell'indotto". (A ...L'imprenditrice: «Nel suo ufficio, mi chiese di emettere una fattura da 1.200 per non perdere il fondo di rappresentanza: 700 a lei e 500 a me» ...