Nel 2023 le retribuzioni sono cresciute del 3 | 1% sull' anno

La teoria dei Dog of the Dow nata a Wall Street e applicata in Piazza Affari: da Mediobanca a Mediolanum le società con il rendimento più elevato ... (corriere)

Roma, 31 gen. (askanews) – record storico per gli Aeroporti italiani che nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di passeggeri , ... (ildenaro)

Nel quarto trimestre del 2023 Alphabet, la società madre di Google, ha registrato la più rapida crescita nei ricavi dall’inizio del 2022: le vendite sono aumentate del 13 per cento su base annua, a 76 ...MILANO – Il 2023 va in archivio con un traffico record per gli aeroporti italiani, che nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di passeggeri, superando del 2,1% il 2019, anno del ...Di solito mostrano le divinità più importanti come Giove Dolicheno, il dio principale della città – spiega Michael Blömer, professore dell’Università di Munster e visiting professor dell’Università di ...