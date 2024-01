Nba | super Curry contro Phila Exploit di DiVincenzo per i Knicks

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gennaio 2024 - Dieci squadre in campo, per un totale di cinque gare giocate in questa notte di regular season NBA. Dalla vittoria dei New Yorktrascinati da Donte "Big Ragù" Di Vincenzo che segna 9 triple e dalla tripla doppia di Josh Hart, fino a quella di Golden State su, passando per il bellissimo match tra Boston e Indiana, un match dai due volti ma deciso nell'ultimo quarto grazie alle giocate di Jason Tatum e Jaylen Brown. Ripercorriamo i risultati della nottata. Tatum e Brown indicano la via: Boston soffre ma batte Indiana Al TD Garden finisce 129 a 124 per i Boston Celtics, che battono gli Indiana Pacers. Una sfida dove la franchigia del Massachussets ritrova Kristaps Porzingis dopo due gare d'assenza, mentre nelle fila degli ospiti si rivede Tyrese Haliburton. Partita che parte male per la squadra di Carlisle che va ...