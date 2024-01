NBA | i risultati della notte 31 gennaio | Curry trascina Golden State al successo | Boston vince ancora Bene New York

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:00 italiane in poi si sono disputati cinque incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è. Newprende il largo nei primi tre quarti contro Utah e poi gestisce il vantaggio fino al 118-103 finale. Fondamentali per i Knicks, alla loro ottava vittoria di fila, i 33 punti di Donte Dinzo, i 29 punti e 9 assist di Jalen Brunson, i 18 di Precious Achiuwa e la tripla doppia da 1o punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Josh Hart. Dall’altra parte non bastano invece i 22 punti di Collin Sexton, i 15 di Keynote George e i 14 punti, 5 rimbalzi e un assist dell’italiano Simone Fontecchio. Sorride, che supera Indiana per 129-124 e ...