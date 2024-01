NBA 2023 2024 | altra sconfitta per i Jazz di Fontecchio Curry trascina Golden State | i Lakers cadono ad Atlanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’ottava vittoria consecutiva dei New York Knicks coincide anche con la secondadi fila degli Utah. 118-103 il punteggio del match valido per la regular season NBAdi scena al Madison Square Garden, in cui a prendersi la scena è stato Donte DiVincenzo, autore di 33 punti (miglior realizzatore della gara) con ben 9 triple a referto. In doppia cifra anche Simone, che nei 29 minuti trascorsi sul parquet ha realizzato 14 punti, insieme a 5 rimbalzi e un assist. Hanno ceduto il passo agliHawks i Los Angeles, privi di Anthony Davis, a cui non sono bastati i 28 punti di Reaves e i 20 di LeBron James (con 9 rimbalzi e 8 assist). Nel segno del solito Trae Young (doppia doppia da 26 punti e 13 assist), è stata la squadra di ...