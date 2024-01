Nauru abbandona Taiwan e si rimette dalla parte di Pechino

Fino ad oggi gli abitanti del regno conosciuto fino al 2018 con il nome di Swaziland potevano entrare a Hong Kong liberamente per soggiorni fino a 90 giorni, come accade per decine di altri ...Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, sulle critiche Usa alla decisione di Nauru di chiudere i rapporti con Taipei a favore di Pechino. "Malgrado l'azione del governo di Nauru ...L’atollo della Micronesia ora aderisce al principio Unica Cina - Gli indipendentisti ormai al terzo mandato in otto anni hanno già perso per strada nove sostenitori.