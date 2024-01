Nasconde oltre due chili di droga | arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Dante hanno controllato un locale seminterrato in uso ad un uomo in vico Nocelle, a Napoli, dove hanno rinvenuto diverse buste di marijuana per un peso complessivo di 2,4circa ed un bilancino di precisione. Un 53enne napoletano è statoper detenzione illecita di sostanze stupefacenti.