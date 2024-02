Nasce il progetto GENDER 101 – Di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su espressonapoletano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)il101: ‘Developing innovative tools aboutDiversity for Parents and Adult Educators’. -COMUNICATO STAMPA- Il 3 e il 27 marzo 2023, rispettivamente in presenza e online, si sono tenuti presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con la partecipazione di docenti e ricercatori dell’Università ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.