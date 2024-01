Napoli | Volpecina | “Un difensore sarebbe stato utile…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ha parlato sopratutto delGiuseppe, campione d’Italia nel 1987 (senza dimenticare la Coppa Italia nella stessa stagione) ed ex calciatore anche del Verona, nel corso della trasmissione ‘1 Football Club” in onda su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Contro il Verona vedremo unancora chiuso nell’assetto a tre o più propositivo? “Per forza di cose deve essere più proposito. Giochiamo a, contro una squadra che sulla carta è inferiore. Dunque, dovranno essere gli azzurri a fare la gara. È chiaro che non vedremo il piano gara dello scorso anno. Si cercherà di costruire senza sbilanciarsi. È importante fare risultato, acquisire fiducia e migliorare la condizione fisica. È fondamentale vincere e agganciare il quarto posto, non importa come”. Ile ...