Napoli – Verona | arbitra Piccinini

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) IlDomenica alle 15.00 scende in campo contro ilal Maradona. Sarà una gara da vincere a tutti i costi. Gli alibi sono da un pezzo finiti. Del resto ci saranno i rientri degli squalificati Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone. Rientra anche Anguissa: il suo Camerun è uscito agli ottavi contro la Nigeria di Osimhen. Il centrocampista, lasciata la Coppa d’Africa, potrà e dovrà battersi per la causa degli azzurri. Il, a causa dei tanti problemi economici, poi, ha praticamente smantellato la sua rosa. Lo stesso Ngonge, punta di diamante del reparto offensivo scaligero, è approdato all’ombra del Vesuvio. Djuric è andato a Monza, Faraoni a Firenze., la sestinale Perè stato designato l’arbitro ...

