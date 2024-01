Napoli Politano | UFFICIALE il rinnovo fino al 2027

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ilha reso noto di aver rinnovato il contratto di Matteo: l’esterno prolunga con i partenopeialIle Matteoproseguiranno insieme per altri tre anni. Il club Campione d’Italia infatti ha rinnovato con l’esterno offensivoal. L’esterno prolunga con gli azzurri, con cui era in scadenza di contratto e allo stesso tempo allontana le sirene arabe del mercato, con l’Al-Shabab che si era proposta. Di seguito il comunicato del club. «La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteoal 30 giugno».