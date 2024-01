Napoli | per il post-Osimhen ci sono David e il nigeriano Boniface Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Qualche giorno fa il presidente delAurelio De Laurentiis ha annunciato che molto probabilmenteandrà via nel mercato estivo. Ladello Sport riporta i possibili sostituti dell’attaccante: “Tutti sanno che ilavrà soldi da spendere e avanzeranno richieste pesanti. L’estate scorsa ilaveva fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan, canadese, ritenuto perfetto per il 4-3-3. Le cosecambiate, mapiace ancora, anche perché guadagna circa un milione a stagione e il suo contratto scade nel 2025: gli azzurri risparmierebbero un bel po’ rispetto ai 50 mln richiesti sei mesi fa. Il nome che più stuzzica al momento è quello di Victordel ...