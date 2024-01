Napoli | Natan parzialmente in gruppo | rientrato Anguissa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Prosegue il suo lavoro ilin vista del match casalingo di domenica contro il Verona. Agli ordini di mister Mazzarri la squadra ha svolto riscaldamento e lavoro di forza per cominciare, quindi possesso palla e partitella a campo ridotto. Oliveira e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo,ha lavoratoinper poi svolgere una seduta personalizzata.dagli impegni con il Camerun in Coppa d’Africa e ha svolto parte del lavoro con ile parte personalizzato in campo. SportFace.

