Napoli | Mazzarri può sorridere per la squadra quasi al completo | rinnova Politano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Con Anguissa di ritorno dalla Coppa d’Africa e Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, pronti a rientrare dopo aver scontato le rispettive squalifiche, il tecnico delWalterpuò finalmente contare su una rosa più ampia in vista del match di domenica contro il Verona al Maradona. Dopo il pareggio sul campo della Lazio, l’imperativo per ilè battere gli scaligeri per riprendere la lunga rincorsa verso la zona Champions, che è l’obiettivo del girone di ritorno del club azzurro. Anguissa è tornato a Castel Volturno e ha partecipato oggi all’allenamento con tanta voglia di tornare in campo dopo la delusione maturata in Coppa d’Africa con il suo Camerun. La responsabilità del centro dell’attacco deltorna domenica sulle spalle di Simeone, con Kvaraskhelia eai suoi lati. ...