Napoli | lavori fantasma nel parcheggio mai nato all' Arenella | «Due indagati per truffa»

L’INTERVENTO. Via libera al progetto da 3,6 milioni. Nel complesso di via Pignolo a Bergamo previsti alloggi, negozi, spazi pubblici e un’opera di ... (ecodibergamo)

Ex Principe di Napoli : ultimo passo per l’avvio dei lavori - cantiere entro 60 giorni

Bergamo. La Giunta di Bergamo ha approvato il progetto definitivo per la sistemazione dell’ex Principe di Napoli, il palazzo storico ex asilo di via ... (bergamonews)