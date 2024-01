Napoli | il report dell’allenamento | rientra Anguissa | personalizzato per Meret e Olivera

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ilritrovadalla Coppa d’Africa, il camerunense ha svolto parte di lavoroe parte in gruppo. Allenamentoanche per. Buone notizie per ildall’allenamento mattutino svoltosi al Konami Training Center di Castel Volturno. Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, “to dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d’Africa e ha svolto parte del lavoro con il gruppo e partein campo“. Il centrocampista camerunense si avvicina così al pieno recupero. Passi avanti anche per Alexe Mathias. Entrambi, infatti, “hanno svolto allenamento...