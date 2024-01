Napoli | autobus utilizzato per gita scolastica senza revisione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’per la. Bloccato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale diNella giornata di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, hanno controllato, sulla Tangenziale di, un pullman noleggiato da un istituto comprensivo di Itri (LT)per una. I poliziotti, durante il controllo, hanno accertato che il mezzo era sprovvisto dellaperiodica; per tali motivi, il conducente dell’, che avrebbe dovuto accompagnare la scolaresca al teatro San Carlo di, è stato sanzionato per l’omessa, scaduta ...

