Napoli | Alvino smentisce voci su Kvaratskhelia | “Sciacalli milanesi | cifre false”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Carloè intervenuto per smentire lecircolate su un possibile braccio di ferro trae ilper il rinnovo di contratto. “Glisi agitano per dividere la tifoseria quando le cose non vanno bene, vogliono agitare le acque“. Così il giornalista Carloè intervenuto a Canale 8 per smentire lecircolate su un possibile braccio di ferro trae ilper il rinnovo di contratto. L’ultima non-notizia da Milano, secondo, parlava di “richieste esose da 7-8 milioni da parte del georgiano, ma non è vero niente“. Il giornalista chiarisce come le parti abbiano “ottimi rapporti e l’accordo già da tempo è di parlarne nel terzo anno di contratto, ormai alle ...