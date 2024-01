Muratore con esperienza a tempo indeterminato

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Piccola azienda del settore edilizia e artigianato con sede in Monza cerca 1 collaboratore da inserire nella posizione diper manutenzione ordinaria, sostituzione sanitari, impermeabilizzazione delle coperture e di insonorizzazione, riparazione tetti, muri, porte, finestre e piastrelle, tinteggiatura delle pareti. Si richiedematurata nel ruolo, utilizzo del martello pneumatico, trapani avvitatori, taglia piastrelle e materiali edili per tinteggiare. Si richiede inoltre buona conoscenza della lingua italiana ed inglese e possesso delle patenti B, C, D e disponibilità ad effettuare trasferte in ambito provinciale e regionale, automunito, in possesso preferibilmente di licenza media. Si offre contratto part time a. Termine per la candidatura venerdì 9 febbraio. Per candidarsi ...

Azienda edile di Monza cerca muratore con esperienza per manutenzione, riparazioni e tinteggiatura. Richiesta conoscenza italiano e inglese, patenti B, C, D e disponibilità a trasferte. Contratto part ...